В Прикамье в два аграрных инвестпроекта вложат более миллиарда рублей

Пермские сельхозпредприятия в ближайшие три года инвестируют в строительство новых животноводческих комплексов более миллиарда рублей. Краевые власти окажут им необходимую поддержку.
Молочно-товарный комплекс площадью 27 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 1400 голов крупного рогатого скота, намерен построить один из совхозов в Ординском районе. Проектные работы завершаются, возводить коровники начнут уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2028-го.
Региональные власти готовы оказать сельхозпредприятию поддержку, в частности, взять на себя административное сопровождение, а также выделить субсидии для покупки необходимой техники в лизинг, компенсировать затраты на приобретение молодняка и частично возместить расходы на само строительство. Всего в проект будет вложено 800 миллионов рублей.
Новый комплекс станет производить около 10 тысяч тонн молока в год. При этом учтен такой важный момент, как наличие собственной кормовой базы для коров. Как пояснили в совхозе, это позволит контролировать качество сырья и обеспечивать стабильные объемы производства молока высокого качества.
Еще один сельхозпроизводитель из Кунгурского округа планирует создать современный кормовой центр, инвестиции в проект составят более 200 миллионов рублей. На площадке разместят производственный цех, завальную яму и операторную. Кормовой центр обеспечит поголовье КРС высококачественными сбалансированными кормовыми смесями, что позволит повысить продуктивность животных и снизить себестоимость производства молока.
— Мы планируем ввести его в эксплуатацию в конце этого года, — говорит руководитель сельхозпредприятия Ольга Попова. — Наша команда уже имеет успешный опыт реализации аналогичных проектов: в 2024 году построен животноводческий комплекс на 480 голов в селе Троицк, в 2022-м — ферма в деревне Теплой, а в 2021-м — коровник для содержания нетелей в деревне Колпашники.