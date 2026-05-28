Россиян будут строже наказывать за подделку медсправок

Депутаты Госдумы приняли закон, который вводит строгую ответственность за подделку и использование фиктивных медицинских документов об отсутствии опасных инфекций, включая ВИЧ. Об этом пишет Ямал 1.

За подделку, продажу и использование липовых справок нарушителям грозит ограничение свободы до трех лет, штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет или реальный срок до четырех лет с возможным штрафом.

Еще жестче накажут за использование фальшивок об отсутствии инфекций, опасных для окружающих, в том числе ВИЧ. Здесь предусмотрены ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет, а штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено группой лиц по сговору, с использованием интернета или служебного положения, наказание становится суровее: лишение свободы от трех до шести лет, штраф от 1 до 2 миллионов рублей и запрет занимать определенные должности на пять лет.

