В домах Красноярска до конца июля будут проверять чердаки, подвалы и двери

Многоквартирные дома Красноярска начали готовить к зиме, за эту работу отвечают работники УК и ТСЖ. Всего в краевом центре к предстоящему отопительному сезону нужно будет подготовить 5 618 многоквартирных домов, в 363 из них работы уже провели. Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил заинтересованным структурам взять на особый контроль ситуацию в домах, где горожане минувшей зимой обращались с жалобами на низкую температуру в квартирах. За лето жилищникам предстоит выполнить весь комплекс мер, чтобы подобная ситуация не повторилась. Промывание и опрессовка выполняются специальными насосами, устраняя загрязнения и воздушные пробки, препятствующие свободному движению воды. Это одно из мероприятий, которые необходимо провести до конца августа. В случае надобности в домах заменят запорные устройства, произведут ремонт магистралей горячей воды и отопительных сетей. До окончания июля во всех зданиях обязаны обследовать теплоизоляцию крыш, подвалов и входных дверей, работоспособность теплового оборудования, обязательно осмотреть состояние вентиляции. Все счетчики потребления также подлежат проверке и обязательной пломбировке. Кроме того, сотрудники управляющей организации обязаны вызвать специалиста тепловой инспекции, который проверит исправность всех элементов теплоснабжения и приборов учета тепла в каждом здании. Перед началом отопительного сезона каждая управляющая компания должна сформировать аварийно-ремонтную группу для своего жилого фонда и оплатить долги за отопление, если такие имеются. Если дом находится под непосредственным управлением собственников жилья, горожане сами организуют проведение необходимых мероприятий через специализированные подрядные организации, с которыми уже подписаны соответствующие договоры обслуживания. Для предотвращения зимних неприятностей с обогревом квартир граждане имеют возможность следить за деятельностью управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Сегодня это вполне реально благодаря регулярному получению сведений о выполнении обязательных мероприятий посредством сервиса «Госуслуги. Дом» либо официальных ресурсов организаций управления жильем в мессенджере МАХ. Документация, подтверждающая выполнение профилактических мер и осмотров, должна поступить в департамент ЖКХ и благоустройства до 3 августа. Отсутствие претензий позволит коммунальщикам получить свидетельства готовности объектов к холодному сезону. В противном случае соответствующие службы контроля и правопорядка будут уведомлены о выявленных нарушениях, за которые предусмотрены меры ответственности административного и уголовного характера.