В Перми лучшими местными сувенирами стали фигурки балерин и оберег-игольница

У Пермского края богатая история, там на протяжении тысяч лет существовали разные цивилизации, от некоторых остались редкие археологические находки. Этнографическая номинация напоминает о них. Гран-при в ней получило изделие мастеров серебряных дел, посвященное мало кому известной цивилизации Вису. Что это были за люди, откуда пришли на Западный Урал и куда пропали, сейчас не узнать, но они оставили наследие, которое уже в своем видении воссоздают нынешние умельцы. Жюри и гостей восхитил набор «Дом сердца: Наследие Вису», главным элементом которого является оберег — под-вес-игольница, выполненная по мотивам творчества финно-угорских народов, испокон веков проживавших в Прикамье. Также в номинации «Этнографический сувенир» отмечены керамическое изделие «Соликамское узорочье», брендированная тюбетейка из Барды и ватные игрушки «Сердце Прикамья».