В Перми лучшими местными сувенирами стали фигурки балерин и оберег-игольница

В Перми подвели итоги краевого конкурса «Пермский сувенир», в котором приняли участие 80 мастеров из 32 муниципалитетов региона.
«Произведения искусства, а не банальные безделушки», — так отзывались о работах конкурсантов посетители. Тонкая работа, великолепное исполнение, неожиданный подход к выбору темы и разнообразие материалов — все это создало атмосферу не скучного казенного мероприятия, а душевного праздника. Всего на суд жюри ремесленники представили 166 работ.
В этом году в конкурсе была специальная номинация «100 лет Пермского балета», где Гран-при завоевала Наталья Головина за коллекцию фарфоровых брошей в виде фигурок танцующих балерин. Мастер работает с глазурью. Сначала вылепленные из глины изделия ставят в печь и обжигают при 1000 градусах Цельсия, затем наносят глазурь и эмаль. И снова все идет на обжиг, но уже при более высокой температуре. Так и получаются чудесные произведения.
У Пермского края богатая история, там на протяжении тысяч лет существовали разные цивилизации, от некоторых остались редкие археологические находки. Этнографическая номинация напоминает о них. Гран-при в ней получило изделие мастеров серебряных дел, посвященное мало кому известной цивилизации Вису. Что это были за люди, откуда пришли на Западный Урал и куда пропали, сейчас не узнать, но они оставили наследие, которое уже в своем видении воссоздают нынешние умельцы. Жюри и гостей восхитил набор «Дом сердца: Наследие Вису», главным элементом которого является оберег — под-вес-игольница, выполненная по мотивам творчества финно-угорских народов, испокон веков проживавших в Прикамье. Также в номинации «Этнографический сувенир» отмечены керамическое изделие «Соликамское узорочье», брендированная тюбетейка из Барды и ватные игрушки «Сердце Прикамья».
Награды вручены и мастерам, выступившим в других номинациях: «Сувенир-игрушка», «От недр до космоса — все реально» и прочих.