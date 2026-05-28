В Калининграде 46-летний мужчина уговаривал подростков принять наркотики, ему грозит суровый срок

История произошла в декабре 2025 года в квартире на бульваре Лефорта. По версии следствия, калининградец предложил запрещёнку ребятам 15 и 16 лет. Расследование уже завершили, материалы с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Мужчине вменяют п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.