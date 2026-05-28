В подмосковном Видном прошел первый турнир Кубка футбольных мам

Первый турнир серии «Кубок футбольных мам» с участием женских любительских команд из разных регионов России состоялся 23 мая в подмосковном Видном в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли на стадионе «Металлург». В Лиге золотых первое место заняла команда «Территория женского футбола» из Кирова, второе — «Авангард» из Домодедова, третье — Сборная футбольных мам России. В Лиге позолоченных (это второй по значимости дивизион) лучшими стали «Владимирские пантеры» из Владимира, второе место у «Таланта» из Серпухова, третье — у команды «ФМ Москва».
Лучшими игроками турнира признаны Елена Погосян («Авангард»), Светлана Савиных («Территория женского футбола»), Ксения Лазарева (Сборная футбольных мам России), Валентина Жукова («ФМ Москва»), Татьяна Липатова («Талант»), Алла Пакштайтис («Владимирские пантеры»). Специальный приз «За волю к победе» получила Татьяна Липатова.
Торжественное открытие украсило выступление ансамбля ложкарей «Заревская ложка» и коллектива Домодедовской ДШИ (филиал «Дарование»). Следующий турнир серии пройдет 27 июня в Истре.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.