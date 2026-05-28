Люлин призвал расширить возможности для развития рынка гостевых домов

28 мая на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление об обращении к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Парламентарии просят отменить норму, которая запрещает одному собственнику регистрировать более одного гостевого дома. Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что поправки нужны прежде всего для вывода рынка частной аренды из тени.
Инициатива, предложенная уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким и поддержанная губернатором Глебом Никитиным, направлена на легализацию малых объектов размещения. Сегодня многие восстановленные усадьбы, исторические здания в малых городах и сельские дома не могут получить статус гостиницы, но идеально подходят для гостевых домов. Действующее федеральное ограничение вынуждает владельцев выбирать только один объект для официальной регистрации, даже если у них в собственности несколько подходящих домовладений.
«Туристический поток растет. Нижегородская область в прошлом году приняла пять миллионов гостей. Чтобы каждый турист мог найти надежное и законное место для отдыха, мы обязаны убрать искусственные запреты. Один собственник должен получить право зарегистрировать хоть три, хоть пять домов — если они соответствуют всем требованиям. Это даст региону дополнительные налоговые поступления и позволит бизнесу работать открыто», — заявил Евгений Люлин.
Как отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, Нижегородская область участвует в пилотном проекте по развитию гостевых домов, но федеральный барьер остается главной проблемой. По оценкам экспертов, его снятие позволило бы увеличить число легальных объектов в регионе на 15−20%, а в Дивееве — до 30%.
Принятое на заседании обращение будет направлено председателю Государственной Думы. Нижегородские парламентарии также рассчитывают на поддержку своих коллег — депутатов Госдумы от региона.