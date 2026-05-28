Сильные дожди накроют Нижегородскую область

Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду до конца сегодняшнего дня, сообщается в канале РСЧС в мессенджере МАХ.
Осадки сохранятся и ночью 29 мая. Водителей просят снижать скорость и быть внимательнее на дорогах.
«Ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги», — напоминают нижегородцам.
Кстати, сегодня днем, 28 мая, в рабочем поселке Большое Мурашкино уже прошел град.
