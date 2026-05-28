Гектар за забором: в Светлогорске хотят расширить лагерь «Юность»

На участке планируют создать зону общения с родителями.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске планируют расширить территорию лагеря «Юность». Об этом заявила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.

Как пояснила глава администрации, участок площадью чуть больше гектара находится на противоположной стороне дороги от лагеря и принадлежит администрации Калининграда. Обустроить его планируют в ближайшие два года.

«Мы об этом мечтаем, но окончательно принимаются решения, когда утверждается бюджет. Мы к этому готовимся», — сказала Дятлова.

В планах организовать на территории «зону приёма детей, где воспитанники могут общаться с родителями». Помимо этого, собираются строить и новый корпус в районе улицы Балтийской. В прошлом году проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы. Стройка начнётся, как только появится финансирование.

В Калининградской области детские лагеря приняли рекордное с начала века число отдыхающих.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
