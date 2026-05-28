Красноярский Роспотребнадзор рассказал про рацион для будущих мам

Красноярский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию для беременных.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю составили рекомендации по здоровому питанию для беременных женщин. Правильный рацион в этот период крайне важен для здоровья как самой мамы, так и будущего ребенка.

В ведомстве сформировали список ключевых групп продуктов, которые обязательно должны присутствовать на столе:

Цельнозерновые продукты: к ним относятся изделия из цельного зерна пшеницы, овса, риса, ячменя и кукурузной муки, которые отличаются высоким содержанием клетчатки.

Разнообразные овощи: эксперты советуют включать в меню темно-зеленые, красные, оранжевые и крахмалистые овощи, а также бобовые (нут, фасоль, горох). Они могут быть свежими, замороженными или консервированными, но строго без добавления соли, соусов и приправ.

Фрукты: полезны в любом виде — свежие, сушеные, замороженные или консервированными без добавления сахара.

Молочные продукты: предпочтение стоит отдавать нежирным позициям с высоким содержанием кальция.

Белок и полезные жиры: в рацион необходимо включать постное мясо, птицу, рыбу (в том числе жирных сортов), а также орехи, семена, авокадо и растительные масла холодного отжима.

Помимо сбалансированного меню, специалисты Красноярского Роспотребнадзора напомнили, что прекрасным и полезным дополнением к плану здорового питания станут умеренные физические нагрузки.