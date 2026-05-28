Красноярский Роспотребнадзор рассказал про рацион для будущих мам

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю составили рекомендации по здоровому питанию для беременных женщин. Правильный рацион в этот период крайне важен для здоровья как самой мамы, так и будущего ребенка.
В ведомстве сформировали список ключевых групп продуктов, которые обязательно должны присутствовать на столе:
Цельнозерновые продукты: к ним относятся изделия из цельного зерна пшеницы, овса, риса, ячменя и кукурузной муки, которые отличаются высоким содержанием клетчатки.
Разнообразные овощи: эксперты советуют включать в меню темно-зеленые, красные, оранжевые и крахмалистые овощи, а также бобовые (нут, фасоль, горох). Они могут быть свежими, замороженными или консервированными, но строго без добавления соли, соусов и приправ.
Фрукты: полезны в любом виде — свежие, сушеные, замороженные или консервированными без добавления сахара.
Молочные продукты: предпочтение стоит отдавать нежирным позициям с высоким содержанием кальция.
Белок и полезные жиры: в рацион необходимо включать постное мясо, птицу, рыбу (в том числе жирных сортов), а также орехи, семена, авокадо и растительные масла холодного отжима.
Помимо сбалансированного меню, специалисты Красноярского Роспотребнадзора напомнили, что прекрасным и полезным дополнением к плану здорового питания станут умеренные физические нагрузки.