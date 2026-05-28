Жители Прикамья смогут летом бесплатно посещать занятия по 19 видам спорта

Протестировать выбранный вид спорта — прийти на бесплатную тренировку, а затем заниматься с тренером всё лето смогут жители Прикамья.
С 1 июня в крае стартует пятый сезон проекта «Тренер нашего двора». Три летних месяца прикамцы смогут посещать бесплатные занятия, которые рассчитаны на всех желающих, вне зависимости от их возраста и физической подготовки.
Тренировки будут проходить не реже, чем два раза в неделю. Площадки для тренировок будут возведены в рамках краевых программ.
Занятия будут идти под руководством квалифицированных тренеров, каждый из которых предварительно прошёл специальный отбор. В результате отбора выбраны 150 победителей, которым за счёт краевого бюджета обеспечили комплекты необходимого оборудования и инвентаря по своему виду спорта, выделив на эти цели до 30 тысяч рублей.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова рассказала, что за годы реализации проекта уже удалось проследить положительные тенденции.
«Кроме занятий в летний период мы видим еще один важный эффект от проекта. Дети летом начинают заниматься на уличных площадках, а в сентябре уже идут заниматься в спортивные школы и секции. Таким образом, проект предоставляет возможность не просто заниматься, а найти свой вид спорта», —рассказала Татьяна Чеснокова.
В этом году спектр спортивных дисциплин, которые будут представлены буквально во дворах, расширился до 19 видов спорта. Это футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, бадминтон, фитнес, легкая атлетика, общая физическая подготовка, спортивный туризм (северная ходьба), регби, пауэрлифтинг, гиревой спорт, теннис, воркаут, функциональное многоборье, бокс, ВМХ (велосипедный спорт), тяжелая атлетика, рукопашный бой и скейтбординг.
В администрации Пермского края рассказали, что полюбившийся жителям региона проект сегодня реализуется во всех муниципальных образованиях края. Тренировки будут идти до 31 августа. С перечнем площадок и занятий можно познакомиться на портале «Управляем вместе».
За пять лет реализации проекта спортивные занятия систематически посещали более 12 тысяч жителей Прикамья.