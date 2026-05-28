Шагнул — и умер. Эксперт о том, как ток убивает в быту, на даче и на стройке

Короткое замыкание, шаговое напряжение, искрящая розетка или провод, безобидно лежащий на земле после грозы, — все это рядовые ситуации, с которыми люди сталкиваются чаще, чем им кажется. Но если обычный человек не всегда понимает, где заканчивается бытовая неприятность и начинается смертельная угроза, то специалисты по электробезопасности видят картину целиком: от неправильно выбранного сечения кабеля на даче до работы крана под высоковольтной линией без наряда-допуска. О том, как не стать жертвой электричества, даже не прикасаясь к проводу, и почему трагедия 20 мая в селе Мирное была практически неизбежной, hab.aif.ru рассказал мастер производственного обучения Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Рубен Кушанбаев.
Убивает, даже если просто лежит.
Многие искренне не понимают, почему нельзя подойти к оборванному проводу, если он спокойно лежит на земле и даже не искрит. Ответ кроется в явлении, которое электрики называют шаговым напряжением. Это разность потенциалов между двумя точками земли, по которой растекается ток от упавшего провода. Человек делает шаг, и одна нога оказывается в зоне с одним потенциалом, а вторая — с другим. Через тело тут же начинает проходить ток.
«Когда провод касается земли, напряжение растекается во все стороны по почве. Если человек стоит в такой зоне, из-за разницы потенциалов он может получить удар током. Прохождение тока через тело вызывает непроизвольное судорожное сокращение мышц ног, человек падает на землю, и при падении путь тока меняется — он проходит уже не только через ноги, а через все тело. Часто пострадавшие не могут самостоятельно покинуть опасную зону именно из-за судорог и шока», — объясняет Рубен Кушанбаев.
На величину шагового напряжения влияет сразу несколько факторов: сила тока, протекающего через землю, удельное сопротивление грунта, влажность. Риск резко возрастает во время дождя и при высокой влажности — а в Хабаровске с этим проблем нет. Влияет и длина шага: чем шире человек шагает, тем выше разность потенциалов и тем больше опасность.
Минимальное безопасное расстояние от места падения провода — до восьми метров. Ближе подходить нельзя категорически. Если вы оказались в опасной зоне, перемещаться нужно так называемым гусиным шагом: соединить ступни и, не отрывая подошв от земли, мелкими движениями перебираться прочь, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Это минимизирует разность потенциалов между точками соприкосновения ног с землей и снижает риск поражения. Прыгать нельзя ни в коем случае — при прыжке легко упасть, а при падении площадь поражения тела резко возрастает, и ток проходит уже по всему организму, а не только по конечностям.
«В такой зоне нельзя касаться других людей или предметов, которые могут передавать ток. Если кто-то попал под действие шагового напряжения, без специальных средств защиты — диэлектрических перчаток, бот, изолирующих штанг — к нему подходить нельзя. Нужно сначала обесточить источник тока, если это возможно, и только потом аккуратно эвакуировать пострадавшего или эвакуироваться самому, используя изолирующие предметы. В крайнем случае — сухую деревянную палку, ветку, с помощью которой можно вытянуть человека», — инструктирует эксперт.
Как понять, насколько опасна линия перед вами.
Минимальное безопасное расстояние от линии электропередачи зависит от ее напряжения, и эти расстояния установлены для защиты от поражения током и вторичных факторов. Точные цифры прописаны в нормативах: до 1 киловольта — порядка полутора метров, а для линий свыше 750 киловольт — уже до 10 метров. Для техники требования еще строже. Но как обычному человеку, не электрику, понять, насколько мощная линия перед ним?
«Оценить напряжение линии можно по нескольким признакам. Самый надежный для неспециалиста — это количество изоляторов на опоре, они выглядят как гирлянды. Чем больше изоляторов, тем выше напряжение. Тип опоры тоже о многом говорит: линии свыше 220 киловольт стоят только на металлических и железобетонных опорах. Деревянные встречаются редко и, как правило, на линиях меньшего напряжения. На каждой опоре есть маркировка — буквенно-цифровые обозначения, которые указывают на напряжение. Но все эти методы дают лишь приблизительную оценку, точно определить напряжение может только специалист. Если есть сомнения — лучше держаться подальше», — советует Кушанбаев.
Даже если вы находитесь за пределами минимального безопасного расстояния, риски остаются. Провод может упасть на землю — и тогда снова возникает шаговое напряжение. Почва вокруг ЛЭП находится под воздействием электромагнитного излучения, влияние которого на здоровье до конца не изучено, хотя некоторые исследования говорят о повышенном риске лейкемии и неврологических заболеваний. А еще в земле могут проходить кабели и коммуникации, повреждение которых при любых работах смертельно опасно. Поэтому правило универсальное: никогда не прикасайтесь к проводам, не приближайтесь к оборванным, не проводите работы вблизи ЛЭП без специального разрешения и мер предосторожности, а если нужно уточнить параметры конкретной линии — обратитесь в сетевую организацию.
Три главные бытовые угрозы.
Если ЛЭП — это все-таки экзотика для большинства горожан, то собственная дача или квартира — место, где правила электробезопасности нарушаются с пугающей регулярностью. Люди самостоятельно монтируют проводку, соединяют провода, экономят на материалах и искренне верят, что ничего страшного не случится.
«Самый частый случай — неправильный выбор сечения кабеля. Для розеток, например, берут провод на полтора миллиметра вместо положенных двух с половиной. Вроде мелочь, но это приводит к перегреву изоляции, расплавлению оплетки и короткому замыканию. Второе — это скрутки, наш дедовский способ: скрутил, загнул, замотал изолентой. Но со временем контакт ослабевает, появляется нагрев, искрение и риск возгорания. Сейчас есть современные клеммы, опрессовка гильзами, пайка — лучше использовать их», — объясняет эксперт.
Отдельная головная боль — соединение медных и алюминиевых проводов. В старых домах и дачах проводка алюминиевая, а при ремонте люди подключают к ней современную медную, просто скручивая концы. Такой контакт работает, но приводит к электрохимическому окислению, прерывистой работе, а затем и к короткому замыканию. Алюминий — хрупкий металл, он ломается, его начинают подтягивать, накидывать дополнительные провода. Этого делать нельзя: если менять, то полностью, и лучше на медь.
По мнению Кушанбаева, самое страшное из бытовых нарушений — это самостоятельный ремонт без знаний и навыков. Человек без специальной подготовки может случайно прикоснуться к оголенным проводам или неправильно соединить элементы сети. Итог — короткое замыкание или возгорание.
«Лучше вызвать специалиста. Сейчас в каждом домоуправлении есть электрики, это не настолько дорого, чтобы рисковать жизнью. Техника безопасности, как говорили раньше, написана кровью. Не нужно ничего выдумывать и пытаться сэкономить там, где цена ошибки — ваша жизнь и жизнь тех, кто рядом», — говорит он.
Что делать, если искрит розетка или загорелся прибор.
Если в квартире или на даче заискрила розетка — первое и главное правило: немедленно прекратить ею пользоваться, не включать в нее никакие приборы и не трогать руками. Второе — обесточить линию: отключить соответствующий автомат в щитке, а если не знаете, какой именно, лучше отключить вводной автомат, чтобы полностью обесточить помещение. Ни в коем случае не прикасаться к розетке до полного отключения питания — искры могут указывать на плохой контакт, перегрев или повреждение проводки, что опасно для жизни.
«Не пытайтесь самостоятельно разбирать розетку или поджимать контакты отверткой без отключения питания. Неважно, какая у вас отвертка — резиновая, прорезиненная или специальный инструмент. Это может привести к поражению током», — предупреждает эксперт.
При возгорании электроприбора алгоритм такой: немедленно отключить его от сети — выдернуть вилку, если возможно, или обесточить квартиру через щиток. И очень важное правило, которое многие нарушают: ни в коем случае не тушить водой приборы, включенные в сеть. Для таких случаев стоит иметь дома хотя бы небольшой порошковый огнетушитель — они сейчас недорого стоят и продаются в любом хозяйственном магазине. Углекислотные огнетушители тоже подходят, они предназначены специально для тушения электропроводки, покрывают ее оболочкой и предотвращают распространение огня. Правда, у них есть неприятный запах, а в замкнутом пространстве их использовать нельзя. С порошковым проще: тушить лучше уже стоя у выхода, чтобы после использования выйти из помещения, дать порошку осесть и только потом заходить обратно.
Как спасти человека, которого ударило током, и не погибнуть самому.
Первое и самое важное правило при оказании помощи пострадавшему от электрического тока: убедитесь в собственной безопасности. Если пренебречь этим, вместо одного пострадавшего будет двое, а спасателей — ни одного.
«Оцените обстановку: есть ли вокруг оголенные провода, мокрая поверхность, работающие электроприборы. Если источник тока продолжает действовать, вы сами можете получить удар. Используйте изолирующие предметы — резиновые перчатки, если они есть, сухие деревянные или пластиковые предметы. Не трогайте пострадавшего напрямую, если есть подозрение, что он все еще находится под напряжением, не прикасайтесь к нему голыми руками или металлическими предметами. При подходе идите мелкими шагами, не отрывая подошв от земли, чтобы не попасть под шаговое напряжение», — объясняет Кушанбаев.
Как можно скорее отключите источник питания: выключите рубильник, автомат в щитке. Если доступа к щитку нет, попробуйте отодвинуть провод от пострадавшего с помощью сухого непроводящего предмета — деревянной палки, лопаты, грабли, черенка, пластиковой ручки. При этом следите, чтобы не касаться металлических поверхностей и не стоять в воде. Для электроустановок до 1000 вольт допускается применение подручных средств, главное — чтобы они были сухими и изолированными.
После того как пострадавший обесточен, первым делом вызывайте скорую помощь. Параллельно оцените его состояние: проверьте сознание, задайте вопрос, попросите отреагировать. Наклонитесь к лицу пострадавшего, посмотрите, движется ли грудная клетка. Есть правило трех «П»: послушать дыхание ухом у носа, почувствовать щекой выдох, посмотреть на грудную клетку. У женщин она поднимается при дыхании, у мужчин — живот. Проверьте пульс на сонной артерии на шее — даже при слабом пульсе вы его почувствуете. Дальше — дождитесь медиков, продолжая наблюдать за состоянием пострадавшего.
Трагедия в Мирном почему шансов выжить не было.
Отдельно эксперт прокомментировал случай, потрясший Хабаровск 20 мая. Напомним, в селе Мирное водитель самосвала поднял кузов под высоковольтной линией напряжением 10 киловольт, коснулся провода и погиб на месте. У следствия своя работа, а с точки зрения электробезопасности картина, по словам Кушанбаева, выглядит однозначно.
"Вероятность выживания в описанной ситуации была крайне мала. Напряжение в 10 киловольт относится к категории высоковольтных линий. Разность потенциалов между проводом и землей создает мощный электрический разряд, который практически мгновенно приводит к тяжелым поражениям или летальному исходу. Ток вызывает сильный нагрев тканей, глубокие ожоги, нарушение работы сердца — фибрилляцию желудочков, остановку дыхания. Судорожные сокращения мышц не дают человеку прервать контакт с источником тока.
Предотвратить трагедию могло бы строгое соблюдение нормативных требований. А так — сочетание высокого напряжения и пренебрежения правилами не оставило водителю шансов", — резюмирует специалист.
Электричество не прощает ошибок. Оно не дает второго шанса и не принимает объяснений. И единственное, что действительно работает, — это знание правил и их неукоснительное соблюдение. Шаговое напряжение, оборванный провод, старая проводка на даче или работающий кран под ЛЭП — все это убивает быстро и без предупреждения. И, как показывает трагедия в Мирном, иногда достаточно одного неверного движения, чтобы жизнь оборвалась за секунду.