Шагнул — и умер. Эксперт о том, как ток убивает в быту, на даче и на стройке

При возгорании электроприбора алгоритм такой: немедленно отключить его от сети — выдернуть вилку, если возможно, или обесточить квартиру через щиток. И очень важное правило, которое многие нарушают: ни в коем случае не тушить водой приборы, включенные в сеть. Для таких случаев стоит иметь дома хотя бы небольшой порошковый огнетушитель — они сейчас недорого стоят и продаются в любом хозяйственном магазине. Углекислотные огнетушители тоже подходят, они предназначены специально для тушения электропроводки, покрывают ее оболочкой и предотвращают распространение огня. Правда, у них есть неприятный запах, а в замкнутом пространстве их использовать нельзя. С порошковым проще: тушить лучше уже стоя у выхода, чтобы после использования выйти из помещения, дать порошку осесть и только потом заходить обратно.