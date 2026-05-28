Новые профессии в ведущих вузах осваивают 350 жителей Приморья

Новые специальности на базе ведущих вузов страны осваивают 350 жителей Приморского края в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО).
Они обучаются в Томском государственном университете, РАНХиГС, Институте развития профессионального образования и ВНИИ труда. Самые востребованные направления 2026 года: «1С-Кадры», стилист/парикмахер, специалист по ИИ, аналитик данных, бухгалтер. Жители региона могут пройти переподготовку или повысить квалификацию, после чего специалисты кадрового центра «Работа России» помогут с трудоустройством. Принять участие в программах можно, подав заявку на портале «Работа России».
«Мы видим, что приморцы ответственно подходят к своему профессиональному будущему. Спрос сместился в сторону универсальных специалистов. Трехсторонний договор с работодателем — это главное преимущество программы. Человек готовится на конкретное рабочее место», — отметила директор кадрового центра Марина Фурсова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.