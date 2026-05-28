Проект «Семейный квартал» начали создавать в Нижегородской области

В регионе полностью ликвидировали очереди на бесплатное ЭКО, причем каждую третью процедуру софинансирует областной бюджет. «Наша задача — сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью», — заявил Глеб Никитин, добавив, что благодаря этому в 2025 году на свет появились более 640 детей. Кроме того, в области действует уникальный проект «Основа», в рамках которого за каждого ребенка выплачивается родительский доход не менее 1 млн рублей, а также выдается сертификат на 20 тысяч рублей на покупку местных детских товаров.