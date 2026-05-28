Проект «Семейный квартал» начали создавать в Нижегородской области

Глеб Никитин отчитался перед депутатами ЗС об итогах первого года масштабной пятилетки по выводу региона из «демографической зимы».

Нижегородская область подводит первые итоги пятилетки семьи, направленной на выход региона из «демографической зимы». Выступая 28 мая на заседании Законодательного Собрания с отчетом за 2025 год, губернатор Глеб Никитин рассказал о запуске флагманского проекта «Семейный квартал», который объединит центры детского, подросткового, мужского и женского здоровья на базе существующих клиник. В его рамках уже начался ремонт роддома № 5 и больницы № 28, где откроется первый госорганайзер ЭКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В регионе полностью ликвидировали очереди на бесплатное ЭКО, причем каждую третью процедуру софинансирует областной бюджет. «Наша задача — сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью», — заявил Глеб Никитин, добавив, что благодаря этому в 2025 году на свет появились более 640 детей. Кроме того, в области действует уникальный проект «Основа», в рамках которого за каждого ребенка выплачивается родительский доход не менее 1 млн рублей, а также выдается сертификат на 20 тысяч рублей на покупку местных детских товаров.

Дополнительно в регионе развернули систему «Скорой демографической помощи» с анонимным чат-ботом для женщин в кризисных ситуациях. Принятые меры уже показали свою эффективность: суммарный коэффициент рождаемости вырос почти на 6%, а по третьим детям — на 10,5%. Глава региона также обратился к местному бизнесу с призывом внедрять ЭКГ-стандарты и материально поддерживать сотрудников при рождении детей по примеру областного правительства. Все эти мероприятия реализуются в рамках федерального нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что ЗСНО одобрили запрет вейпов в Нижегородской области.