Проект «Семейный квартал» начали создавать в Нижегородской области

Нижегородская область подводит первые итоги пятилетки семьи, направленной на выход региона из «демографической зимы». Выступая 28 мая на заседании Законодательного Собрания с отчетом за 2025 год, губернатор Глеб Никитин рассказал о запуске флагманского проекта «Семейный квартал», который объединит центры детского, подросткового, мужского и женского здоровья на базе существующих клиник. В его рамках уже начался ремонт роддома № 5 и больницы № 28, где откроется первый госорганайзер ЭКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В регионе полностью ликвидировали очереди на бесплатное ЭКО, причем каждую третью процедуру софинансирует областной бюджет. «Наша задача — сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью», — заявил Глеб Никитин, добавив, что благодаря этому в 2025 году на свет появились более 640 детей. Кроме того, в области действует уникальный проект «Основа», в рамках которого за каждого ребенка выплачивается родительский доход не менее 1 млн рублей, а также выдается сертификат на 20 тысяч рублей на покупку местных детских товаров.
Дополнительно в регионе развернули систему «Скорой демографической помощи» с анонимным чат-ботом для женщин в кризисных ситуациях. Принятые меры уже показали свою эффективность: суммарный коэффициент рождаемости вырос почти на 6%, а по третьим детям — на 10,5%. Глава региона также обратился к местному бизнесу с призывом внедрять ЭКГ-стандарты и материально поддерживать сотрудников при рождении детей по примеру областного правительства. Все эти мероприятия реализуются в рамках федерального нацпроекта «Семья».
Ранее сообщалось, что ЗСНО одобрили запрет вейпов в Нижегородской области.