Ряд улиц перекроют в Петербурге из-за фестиваля «Музыка Дворцового моста» 29 мая

В ночь с 29 на 30 мая Санкт-Петербург вновь станет центром музыкального и культурного притяжения. На Адмиралтейской набережной пройдёт традиционный концерт «Музыка Дворцового моста» (12+), который обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки и оперного искусства.
На сцене выступят звёзды оперной сцены и симфонический оркестр «Северная Симфония», которым будет дирижировать выдающийся маэстро Фабио Мастранджело. Хор и солисты Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра им. Шаляпина представят зрителям лучшие произведения русской оперы XIX века, шедевры XX столетия и любимые песни о Петербурге.
Кульминацией вечера станет разведение Дворцового моста, которое пройдёт под звуки «Гимна великому городу» Рейнгольда Глиэра. Завершит концерт захватывающее 3D-мэппинг шоу, которое развернётся на разведённой створке моста, добавляя волшебства в это музыкальное путешествие.
Для тех, кто не сможет присутствовать на концерте лично, будет организована трансляция на телеканале «Санкт-Петербург».
Как информирует «Петербургский дневник», в связи с проведением фестиваля 29 мая с 20:00 до окончания мероприятия (примерно до 02:30 30 мая) изменятся маршруты общественного транспорта. Временные изменения коснутся пяти автобусных маршрутов (№ 2, 7, 10, 24, 191) и пяти троллейбусных маршрутов (№ 1, 7, 10, 11, 17).
Полное закрытие движения будет осуществляться на следующих участках:
Адмиралтейская набережная;
Дворцовая набережная от Дворцового проезда до Суворовской площади;
Дворцовый мост;
Дворцовый проезд;
Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда;
Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Невского проспекта.