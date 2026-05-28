Минприроды выявило нарушения на площадке для крупногабаритного мусора в Балтийске

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области выявило нарушения при содержании площадки для накопления крупногабаритных отходов на ул. Батарейной в Балтийске. Об этом сообщила общественная экологическая организация «Зелёный фронт», предоставив ответ ведомства.
Проверку министерство провело после обращения председателя организации Сергея Виноградова. В ходе выезда сотрудники ведомства установили, что на площадке имеются «навалы отходов производства и потребления вне контейнера, в том числе и на прилегающей территории». В ответе министерства также говорится, что уборка территории, накопление и складирование крупногабаритных отходов «не осуществляются надлежащим образом».
По данным минприроды, площадка расположена на муниципальной территории площадью 300 кв. м и включена в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов под № 145. На объекте установлены два металлических бункера объемом по 30 кубометров. Собственником площадки является МБУ «Благоустройство».
В связи с выявленными нарушениями министерство направило в адрес учреждения уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении. «Дальнейшая работа будет проводиться в рамках законодательства об административных правонарушениях», — говорится в ответе за подписью заместителя министра — начальника департамента недропользования и водопользования Петра Мазуренко.
Как сообщили в «Зелёном фронте», ранее жители Балтийска жаловались, что контейнеры на площадке систематически переполняются, а строительные и бытовые отходы складируются прямо на земле. По словам местных жителей, мусор разносится ветром по прилегающей территории, включая жилую застройку, лесной массив и дорогу к морскому побережью.
Председатель организации Сергей Виноградов заявил, что проблема площадки на ул. Батарейной носит многолетний характер. По его словам, в мае 2025 года прокуратура Балтийска уже подтверждала наличие несанкционированной свалки строительного и бытового мусора и вносила представление в адрес МБУ «Благоустройство».
«Прокуратура напомнила, что ещё в 2023 году было установлено несоответствие площадки требованиям законодательства. По иску прокуратуры суд обязал администрацию Балтийского городского округа привести объект в нормативное состояние, однако в установленный срок нарушения устранены не были», — отметил Виноградов. По его словам, после этого был направлен исполнительный лист для принудительного исполнения, а в отношении администрации возбудили исполнительное производство.