В деревне Большая Каменка в Орловской области провели ремонт водоснабжения

Трубопроводы проложили из новейших полимерных материалов.

Капитальный ремонт двух километров системы водоснабжения завершили в деревне Большая Каменка Мценского района Орловской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Специалисты использовали современное оборудование, произведенное на предприятиях Орловской области. Трубопроводы проложили из новейших полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, химически инертны и имеют длительный срок службы.

Благодаря масштабным работам качество коммунальных услуг значительно улучшилось для 470 местных жителей. Стабильное и безопасное водоснабжение теперь обеспечено и на социально значимых объектах — в местном детском саду, а также в Спасско-Лутовиновском социально-культурном центре.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.