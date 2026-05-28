Силовики требуют закрытия пансионата для престарелых

Полиция и следователи работают в частном доме для престарелых в Арзамасе Нижегородской области. Родственники постояльцев пожаловались на жуткие условия в учреждении: старики, по их информации, голодали, сутками оставались без медицинской помощи и связи с родными. После такого «ухода» одна пожилая женщина попала в больницу и скончалась. Расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Начали опасаться за бабушку.
По данным следствия, услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, могли стать причиной ухудшения здоровья нескольких постояльцев частного пансионата. В учреждении прошли обыски, изъяты документы. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», сообщает региональное Следственного управления Следственного комитета РФ.
Прокуратура Нижегородской области направила в суд исковое заявление с требованием приостановить работу пансионата, а также начала проверку в самом учреждении.
Министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области заверило, что пансионат — частная коммерческая организация, он не включён в реестр поставщиков социальных услуг, не относится к государственным или муниципальным структурам и не получает бюджетных субсидий.
Что же произошло? В середине мая родственники 77-летней постоялицы пансионата решили забрать её домой раньше, до окончания срока действия договора. Дело в том, что они начали опасаться за бабушку: долго не могли до неё дозвониться, а когда она всё же брала трубку, то была подозрительно вялой и жаловалась на скудный рацион питания. Об этом родные написали в социальных сетях.
Приехав в пансионат, они не узнали пожилую женщину. Говорят, что за какую-то неделю она сильно исхудала, а, увидев банан, буквально бросилась на него с трясущимися руками. Пытаясь забрать бабушку домой и добиться возврата денег, они встретили активное сопротивление сотрудников пансионата. Как утверждают родственники постоялицы, дошло до потасовки, где дочь пожилой женщины получила сотрясение мозга.
«Гость окружён заботой».
Вскоре в социальных сетях уже другая семья рассказала ещё более жуткую историю. В ноябре 2025 года 92-летнюю бабушку привезли в пансионат из больницы, пенсионерке требовался круглосуточный медицинский уход. Поначалу всё было хорошо, но вскоре у бабушки начались проблемы со здоровьем. «Довели до гнойного абсцесса. Шок от увиденного. Бабушка лежит в гное, чёрная, на постели без простыней и вообще без белья», — пишет родственница.
В экстренном порядке пациентку увезли в больницу, в отделение гнойной хирургии, там ей оказали необходимую помощь. Но через несколько дней старушка умерла…
Почему же люди добровольно отправляли самых близких в такой ад? На официальном сайте пансионата будущим постояльцам сулили домашнюю обстановку, хорошее питание и медицинскую помощь.
«Мы обеспечиваем постоянный уход, поддержку и внимание, чтобы каждый наш гость чувствовал себя в безопасности и был окружен заботой», — уверяли на сайте.
Стоимость проживания в пансионате начиналась от 1500 рублей за сутки — минимум 45 тысяч рублей в месяц.
Сами сотрудники частного пансионата в Арзамасе сообщили программе «Кстати», что готовы к проверкам и отрицают потасовку с родственниками 77-летней постоялицы.
К слову, и лицензии на оказание медицинских услуг у пансионата нет — здесь предлагают только уход.
Нижегородцы в шоке от того, что творилось за стенами дорогостоящего заведения. «Так странно, что дом престарелых без какого-либо минимального отношения к медицине», — недоумевает пользователь под ником Марина С.
«Надеюсь, это заведение всё же закроют, и никто из беззащитных стариков больше не пострадает», — рассуждает пользователь под ником Александр Т.
Арзамасская городская прокуратура действительно обратилась в суд с исковым заявлением о закрытии частного учреждения.