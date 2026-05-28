Губернатор поручил мэру Перми бороться с одуванчиками

«Городская среда — то, где не может быть мелочей. Каждый раз вам об этом говорю. И вопросы благоустройства, глобальных изменений, строительство набережных может быть нивелировано отсутствием надлежащего содержания этих объектов. Я всегда говорю: не можем содержать — не надо благоустраивать и строить», — прокомментировал доклад мэра губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он обратил внимание, что помимо перечисленных мэром растений, «которые будут радовать жителей и гостей столицы», есть одуванчики. «Давайте мы с одуванчиками поборемся, пожалуйста. Прошу этим позаниматься», — подчеркнул он.