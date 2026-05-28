Красноярский школьник победил в конкурсе «Инженеры FESCO»

Воспитанник красноярского центра цифрового образования «IT-Куб» Алексей Брюханов занял первое место в направлении «IT-технологии» на конкурсе научно-технических решений «Инженеры FESCO», который прошел во Владивостоке в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
В очном этапе соревнований участвовали 80 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из разных регионов России. Конкурс проводится транспортной группой FESCO совместно с технопарками «Кванториум» по пяти направлениям.
Юный разработчик создал прототип мобильного приложения «Порт будущего: начало» — серию мини-игр, где пользователь управляет портовым краном и за заработанные очки повышает карьеру. Задача конкурса заключалась в том, чтобы в увлекательной форме ознакомить игрока с ключевыми профессиями транспортно-логистической компании.
