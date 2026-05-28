Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшему вокалисту группы «Тараканы!» грозит новый штраф

РИА Новости: Дмитрию Спирину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На бывшего вокалиста рок-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* составлен протокол за нарушение закона об иностранных агентах, суд рассмотрит его 23 июня, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

«Дорогомиловский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении российского рок-музыканта Спирина Дмитрия Александровича* протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (не предоставление иногентом сведений о своей деятельности), рассмотрение назначено на 23 июня», — сказала собеседница агентства.

Спирину* грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В феврале столичный главк СК РФ сообщал, что против Спирина* возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. По данным ведомства, музыкант проживает за пределами России.

Спирина* внесли в реестр иностранных агентов в июне 2025 года. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.

* Признан иностранным агентом в России.