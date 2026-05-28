В Беларуси сильный ветер сорвал крышу с остановки под Червенем. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
В среду, 27 мая, сильный ветер порывами до 26 метров в секунду прошелся по большей части республики. Больше всего пострадали четыре области: Гомельская, Витебская, Минская, Могилевская.
Например, на Минщине, в Смолевичском районе сильный ветер практически разрушил одну из теплиц. Видео и фото были опубликованы в социальной сети.
"Как ломается мечта за 30 секунд. Сначала вырвало двери, затем надуло центральный купол — хлопок и все… Починить из-за ветра нет возможности, — отмечает пользователь.
Также на трассе М-4 неподалеку от Червеня ветер сорвал с остановки крышу, а также повалил и смял дорожный знак.
Ранее мы узнали, что произошло в Минске, где ветер повалил дерево на лестницу между улицами Ленина и Немига.
