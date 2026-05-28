Воронежцы хотят накопить детям 3,5 млн рублей

Воронежские родители хотят обеспечить детям не только материальную базу. Чаще всего респонденты называли здоровье (87%), хорошее образование (70%) и достойное воспитание (66%). Далее в списке приоритетов располагаются жильё или помощь с его покупкой (54%), возможность найти хорошую работу (31%), финансовая грамотность (13%).