Воронежцы хотят накопить детям 3,5 млн рублей

Четверть (26%) жителей Воронежа делают сбережения в Сбербанке для подрастающего поколения. Накопить для ребёнка горожане хотят 3,5 млн рублей, следует из исследования партнёров СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахования жизни, — приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму.
Воронежские родители хотят обеспечить детям не только материальную базу. Чаще всего респонденты называли здоровье (87%), хорошее образование (70%) и достойное воспитание (66%). Далее в списке приоритетов располагаются жильё или помощь с его покупкой (54%), возможность найти хорошую работу (31%), финансовая грамотность (13%).
Целевые сбережения на детей активнее формируют россияне 31−40 лет — 39%, а также 18−30 лет — 35%. Женщины делают такие сбережения чаще мужчин: 32% против 24% среди мужчин.
Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.