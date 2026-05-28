В «ЭР-Телекоме» предложили активнее развивать публичный Wi-Fi

По словам господина Кузяева, требуется проанализировать опыт, который Россия «получила в экстремальной ситуации, и создать резервирование сетей», расширяя при этом работу сетей публичного Wi-Fi. «Во всех крупных городах мы должны выработать новые стандарты, — рассказал господин Кузяев.— Wi-Fi должен быть резервной системой коммуникации как в публичных местах, так и дома. И если возникают перебои с мобильным интернетом, все должны четко представлять: “Я иду на автобусную остановку, на центральных улицах городов, во всех публичных пространствах — там всегда есть Wi-Fi”.