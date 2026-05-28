В Иркутской области стартовал второй Всероссийский агродиктант

Иркутская область присоединилась ко второму Всероссийскому аграрному диктанту, проведение которого соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.
Торжественная церемония открытия прошла на главной региональной офлайн-площадке — в Иркутском аграрном университете. Акция направлена на популяризацию сельского хозяйства и аграрных профессий.
Участникам нужно за 40 минут ответить на 30 тестовых вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму и продовольственной безопасности. В этом году добавлен новый раздел — «Экономика сельского хозяйства». В этом году в Приангарье подготовлено более 70 аккредитованных офлайн-площадок — на 25% больше, чем годом ранее. Написать диктант можно также онлайн. Результаты станут известны 10 июня.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.