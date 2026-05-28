В Иркутской области стартовал второй Всероссийский агродиктант

Участникам нужно за 40 минут ответить на 30 тестовых вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму и продовольственной безопасности. В этом году добавлен новый раздел — «Экономика сельского хозяйства». В этом году в Приангарье подготовлено более 70 аккредитованных офлайн-площадок — на 25% больше, чем годом ранее. Написать диктант можно также онлайн. Результаты станут известны 10 июня.