Красноярские дорожники приступили к ремонту улицы Матросова

В Красноярске начался ремонт улицы Матросова. Работы пройдут практически на всем ее протяжении от съезда с кольца на Предмостной до сквера «Сказочный». Подрядчик уже приступил к демонтажу бортового камня. Для облегчения работы и уменьшения пыли и грязи предварительно у обочин отфрезерован асфальт. По контракту вдоль улицы должны быть заменены бордюры, дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, а в районе железнодорожного путепровода — обустроены недостающие дорожки. Ремонт будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам, — отмечают в мэрии. Аналогичные работы начались на улицах Игарской, Конституции СССР, Базайской, Ады Лебедевой, Крупской, Елены Стасовой и других. Всего за сезон в краевой столице в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» должны отремонтировать 25 участков дорог. Из бюджета выделено 1,5 млрд рублей.