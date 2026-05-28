Телефоны, смарт-очки, шпаргалки: КГК рассказал о нарушениях на ЦЭ и ЦТ

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Вступительная кампания организована в Беларуси на достаточно высоком уровне, сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля республики Максим Алешкевич.

Источник: Sputnik.by

Комитет госконтроля и Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании подвели предварительные итоги первого дня вступительной кампании.

«Контрольные мероприятия показали, что в целом по стране вступительная кампания организована на достаточно высоком уровне», — цитирует Алешкевича БелТА.

По его словам, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Вместе с тем, в некоторых пунктах проведения ЦТ и ЦЭ были выявлены недостатки, но их оперативно устраняли по требованию проверяющих. В итоге они не сказались на объективности полученных результатов.

Однако вместе с Госкомиссией было решено провести в регионах дополнительные инструктажи, добавил зампредседателя.

«С централизованного экзамена было удалено девять, с централизованного тестирования — пять человек. Причины те же, как и в прошлом году: попытка проноса, использования мобильного телефона, иных средств связи, шпаргалок. Имели место факты заполнения бланков ответов после окончания времени проведения экзаменов, что также является причиной аннулирования результатов и удаления из аудитории», — рассказал Алешкевич.

Помимо традиционных смартфонов и наушников в этом году один из абитуриентов использовал смарт-очки.

Еще двоих не допустили до экзаменов из-за отсутствия паспорта.

Как отметил зампредседателя, КГК и в последующие дни продолжит контролировать проведения централизованных испытаний в каждом пункте — начиная с пропускного режима и заканчивая соблюдением требований в аудиториях.