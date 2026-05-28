В Екатеринбурге рядом со стадионом «Динамо» проведут раскопки

По данным свердловского Управления госохраны объектов культурного наследия, усадьбу в 1855 году по дарственной получил мещанин Константин Ефимович Пахтусов. В 1859 году он возвел на месте дома и флигеля каменные двухэтажные здания. В 1870 году челябинский купец Андрей Михайлович Новиков приобрел этот объект. Ему удалось увеличить площадь усадьбы.