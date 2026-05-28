В Екатеринбурге рядом со стадионом «Динамо» проведут раскопки

В центре уральской столицы проведут раскопки.

Источник: Управление охраны ОКН Свердловской области

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области внесло в реестр выявленных памятников истории археологический слой. Он находится во дворе усадьбы купцов Ижболдины, расположенной на улице Хохрякова, 1. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Он подписан главой ведомства — Вадимом Гордеевым.

В документе сказано, что охранный статус просят присвоить участку с культурным слоем XIX — начала ХХ века. В ведомство подал обращение центр историко — культурных исследований «Астра».

Таким образом, ходатайство археологов было удовлетворено. Также утвердили границы объекта культурного наследия. Был установлен режим использования. На данном участке разрешили лишь безопасные работы и археологические исследования.

По данным свердловского Управления госохраны объектов культурного наследия, усадьбу в 1855 году по дарственной получил мещанин Константин Ефимович Пахтусов. В 1859 году он возвел на месте дома и флигеля каменные двухэтажные здания. В 1870 году челябинский купец Андрей Михайлович Новиков приобрел этот объект. Ему удалось увеличить площадь усадьбы.

Уже в середине 1890 года усадьбу купили браться Ижболдины — Сергей и Николай. Они были потомственными почетными гражданами Екатеринбурга.