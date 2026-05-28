СК: калининградца ждет суд за склонение подростков к употреблению наркотиков

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 46‑летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств в отношении трёх несовершеннолетних).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый, находясь в квартире на бульваре Франца Лефорта в Калининграде, предложил двум знакомым в возрасте 15 и 16 лет употребить наркотическое средство.
Следствием по уголовному делу выполнен полный комплекс следственных действий, сбор доказательств завершён, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление, в совершении которого обвиняется житель областного центра, наказывается лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.