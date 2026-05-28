В Ононском округе Забайкалья дошкольники сдали нормы ГТО

Дошкольники из Ононского округа Забайкалья сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщили в администрации муниципалитета. Это отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Мероприятие состоялось на базе детско-юношеской спортивной школы в селе Нижний Цасучей. Свои силы в сдаче нормативов ГТО попробовали воспитанники детсада «Тополек» и дошкольники из села Верхний Цасучей. Ребята преодолевали различные беговые дистанции, демонстрировали свою выносливость и гибкость, подтягивались на турнике и совершали прыжки в длину.
Напомним, что ранее в регионе прошли межмуниципальные семейные спортивные состязания «Территория рекордов. Кубок районов». Программа спартакиады включала соревнования по баскетболу и дартсу, а также эстафету, воркаут и сдачу норм ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.