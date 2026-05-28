Компания, построившая небезопасное жилье в Прикамье, вошла в процедуру ликвидации

Представитель ООО «Квадра групп», экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Господин Седов был отправлен в СИЗО до 9 февраля. По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.