В Пятидесятницу — грех! Что со времён Руси запрещено в Троицу 31 мая 2026

Троица — один из 12 главных праздников Православной церкви. Она завершает пасхальный цикл и символизирует день рождения Церкви Христовой. Подробнее о том, когда отмечают Троицу в 2026 году, в чём суть праздника и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале.
Какого числа Троица в 2026 году?
День Святой Троицы, известный также как Пятидесятница, отмечается на пятидесятый день после Пасхи, всегда в воскресенье. В 2026 году, когда Пасху праздновали 12 апреля, Троица приходится на 31 мая.
Если Пасха — торжество о Воскресении Христа, то Троица — торжество о сошествии Святого Духа на апостолов, момент, когда зарождается живая Церковь, как живое тело Христово.
Суть Троицы.
После Вознесения Иисуса Христа апостолы вернулись в Иерусалим и собрались вместе. Их было около ста двадцати человек. Иисус повелел им: «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от меня» (Деяния святых апостолов 1:4). Они пребывали в молитве вместе с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.
На пятидесятый день после Пасхи произошло событие, изменившее историю христианства. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деяния святых апостолов 2:2−4). Все исполнились Святого Духа и начали говорить иными языками.
Тогда апостол Пётр вышел к народу Иерусалима и начал проповедовать о воскресшем Иисусе Христе. Тот самый Пётр, который прежде из страха трижды отрёкся от Учителя, теперь говорил с такой силой и уверенностью, что люди были потрясены его словами. В тот день около трёх тысяч человек приняли крещение.
Молитва Троице.
— Молитва Святому Духу. С неё начинается практически любое православное богослужение. В праздник Троицы она читается как прошение о ниспослании благодати.
"Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь".
— Молитва ко Пресвятой Троице. Читается для очищения грехов, исцеления немощей и прошения о милости.
"Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене.
Твоего ради. Господи, помилуй. (трижды).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь".
Что нельзя делать в Троицу 31 мая 2026 года.
— Нельзя плакать и унывать. Считалось, что грусть и слёзы могут принести плохое настроение и неудачи на долгое время. Поэтому люди старались сохранять радость, мир в душе и добрые мысли.
— Нельзя купаться в реке. По народным поверьям, вода в этот день считалось опасной. Люди верили, что русалки и водяные могут утащить человека под воду.
— Нельзя работать в огороде и доме. Большой праздник — день молитвы и поминовения, а не трудовой день. Уборку, стирку, полевые работы лучше отложить.
— Нельзя заниматься рукоделием. В народе верили, что шитьё, вязание и другая работа в этот день могут принести усталость и неприятности. Поэтому старались отложить дела и провести праздник спокойно.
— Нельзя ссориться и ругаться. Праздник символизирует мир, любовь и духовное единство. Люди верили, что злые слова и конфликты в этот день могут принести обиды и неприятности в дом.
— Нельзя венчаться и играть свадьбы. В церковной традиции в большие православные праздники таинство венчания обычно не совершается. Считалось, что свадьбу лучше проводить в другой день, чтобы семейная жизнь была спокойной и счастливой.
— Нельзя стричься и красить волосы. По народным приметам, любые изменения внешнего вида могли отнять здоровье и удачу. Поэтому люди старались не стричь волосы и не заниматься уходом за собой в праздник.
Что можно делать в Троицу 31 мая 2026 года.
— Посетить храм и причаститься. Главное — искренне молиться о даровании Святого Духа себе и своим близким. В этот праздник верующие особенно стремятся к молитве, исповеди и причастию.
— Украсить дом и храм ветками и букетами. Традиция символизирует вечную жизнь, обновление душ через Святого Духа и расцвет природы. Ветки выступают в роли оберега, а ароматные травы призваны привлечь в жилище благополучие и гармонию.
— Провести время в кругу семьи и друзей. Пригласить близких на праздничный обед, поговорить о вере, поделиться радостью. Троица — день, когда люди должны быть вместе, как апостолы в день Пятидесятницы.