В Пятидесятницу — грех! Что со времён Руси запрещено в Троицу 31 мая 2026

Тогда апостол Пётр вышел к народу Иерусалима и начал проповедовать о воскресшем Иисусе Христе. Тот самый Пётр, который прежде из страха трижды отрёкся от Учителя, теперь говорил с такой силой и уверенностью, что люди были потрясены его словами. В тот день около трёх тысяч человек приняли крещение.