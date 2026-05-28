Алексей Беспрозванных обсудил с персоналом БСМП вопросы развития учреждения

В среду, 27 мая, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, известную как БСМП. Глава региона провёл встречу с медицинским персоналом, на которой обсудил с коллективом актуальные вопросы развития учреждения.
Беспрозванных подчеркнул, что БСМП является первым рубежом оказания экстренной помощи жителям региона. Именно сюда круглосуточно поступает основной поток срочных пациентов, и коллектив учреждения ежедневно выполняет огромный объём сложной и ответственной работы. По словам губернатора, для власти крайне важно улучшать условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. В ходе встречи основное внимание уделили вопросам обновления медицинского оборудования в отделениях, модернизации серверного оборудования больницы, а также ремонту фасада и крыши БСМП. Губернатор поручил министру здравоохранения проработать с главным врачом вопросы ремонта помещений и обновления эндоскопического оборудования.
Обсудили и реализуемые меры поддержки по привлечению кадров в отрасль. Главный врач Эдуард Хасаншин сообщил, что в этом году уже удалось привлечь восемь врачей и шестнадцать медицинских сестёр.
В ходе визита главе региона показали новый ангиографический комплекс. Его установка позволит в текущем году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» открыть ещё один региональный сосудистый центр на базе БСМП. Благодаря этому будет организован полный комплекс медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами. В настоящее время аналогичные центры функционируют на востоке области в Гусеве и в областной клинической больнице Калининграда.
Губернатор отметил, что установка многофункционального ангиографического комплекса поможет врачам повысить эффективность в диагностике и лечении. В рамках ознакомления с работой ангиографа главе региона подробно представили полный маршрут движения пациента, направленного на лечение с применением этого комплекса, со всеми этапами диагностики и вмешательства. Маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами спроектирована таким образом, чтобы минимизировать время перемещения между зонами оказания помощи и снизить нагрузку на медицинский персонал.
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что развитие больницы и всей региональной системы здравоохранения остаётся приоритетом. Власти продолжают работать над обновлением оснащения лечебных учреждений, активно привлекать квалифицированных специалистов и внедрять передовые медицинские технологии.
Ольга Краснова со своей стороны отметила работу регионального правительства по улучшению условий в сфере здравоохранения. Обновление оборудования, ремонт медицинских учреждений, поддержка медицинского персонала и привлечение новых кадров — эти задачи также были отражены в «Народной программе» партии «Единая Россия». Ольга Краснова подняла и вопрос обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами. Она сообщила, что накануне ей поступили вопросы якобы об отсутствии инсулина в аптеках региона, однако проверка не подтвердила этой информации.
Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев заверил, что перебоев с поставками инсулина в регионе на данный момент нет. Специалисты министерства провели контрольную закупку в аптеках трёх основных сетей, представленных в областном центре. В каждой аптеке подтвердили наличие инсулина и возможность его последующего приобретения. Запас инсулина на складе фармацевтической организации составляет от четырёх до шести месяцев. Сейчас заключены контракты, которые обеспечат льготные категории граждан инсулином до конца 2026 года.
Льготникам инсулин выдаётся в полном объёме в соответствии с назначениями врачей. Напомним, Алексей Беспрозванных ранее поручал региональному Минздраву обеспечить бесперебойное обеспечение льготными лекарственными препаратами. Если жители сталкиваются с отсутствием или невозможностью приобрести льготный лекарственный препарат, они могут сообщить о проблеме по телефону горячей линии: +7 (4012) 994−471.
Для справки: по итогам 2025 года в БСМП пролечено 18 268 пациентов, выполнено 16955 диагностических исследований (компьютерная и магнитно-резонансная томография), оказано более 53 тысяч случаев амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Объём высокотехнологичной медицинской помощи вырос более чем в три раза по сравнению с 2024 годом — с 70 до 229 пациентов. В первом квартале 2026 года лечение в больнице прошли более 5,6 тысячи пациентов, выполнено свыше 5 тысяч диагностических исследований и оказано более 12 тысяч случаев амбулаторной и неотложной помощи.