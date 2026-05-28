Алексей Беспрозванных обсудил с персоналом БСМП вопросы развития учреждения

Для справки: по итогам 2025 года в БСМП пролечено 18 268 пациентов, выполнено 16955 диагностических исследований (компьютерная и магнитно-резонансная томография), оказано более 53 тысяч случаев амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Объём высокотехнологичной медицинской помощи вырос более чем в три раза по сравнению с 2024 годом — с 70 до 229 пациентов. В первом квартале 2026 года лечение в больнице прошли более 5,6 тысячи пациентов, выполнено свыше 5 тысяч диагностических исследований и оказано более 12 тысяч случаев амбулаторной и неотложной помощи.