Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о заботе о себе

Из-за постоянной занятости и множества обязанностей заботы о собственном здоровье нередко уходят на задний план. Между тем организм редко ждет удобного момента, чтобы сигнализировать о проблемах. Важно помнить, что женское здоровье влияет не только на саму женщину, но и на всю семью: ее силы, настроение, способность справляться с обязанностями, вести хозяйство и ухаживать за близкими. Большинство проблем проще предупредить или обнаружить на ранней стадии, чем бороться с ними позже, когда они начинают серьезно отражаться на качестве жизни.