Как ростовская семья празднует Курбан-байрам

Подготовка к празднику в семье начинается заблаговременно. За девять дней до Курбан-байрама начинается пост, во время которого верующие не едят и не пьют с рассвета до заката солнца. Особенно ценен последний день поста, Арафа — считается, что он искупает грехи прошлого и будущего года. Для Адели не менее важен и пост духовный, который она вместе с мужем соблюдает в эти дни.