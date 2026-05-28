Как ростовская семья празднует Курбан-байрам

Сегодня — второй день одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. На многонациональной донской земле живут тысячи мусульман, которые с искренней радостью и надеждой ждут этих дней. О том, как готовятся к Курбан-байраму и празднуют его в одной из ростовских семей, «РГ» рассказала многодетная мама Адель Мусина.
Адель — настоящая донская татарка. Ее предки переселились в Обливский район в 1930-е годы прошлого века, спасаясь от голода. Сохраняя традиции своего народа, здешние татары, тем не менее, быстро сдружились с донскими казаками, переняли многие их обычаи, привычки, кухню. Например, Адель не представляет своего стола без речной рыбы, которая соседствует на столе с татарскими перемячами и чак-чаком. Муж Адель — профессиональный повар, поэтому семья привыкла к кулинарным изыскам. Так что на праздничные столы, напротив, ставят самые простые блюда.
«Это религиозный праздник, поэтому мы подчеркиваем, что стол, еда — не главное. Плов, салаты, пироги, торт, ничего особенного. Это просто атрибут, чтобы провести время в общении с семьей, отпраздновать с близкими это большое событие в жизни каждого правоверного мусульманина», — говорит Адель.
Подготовка к празднику в семье начинается заблаговременно. За девять дней до Курбан-байрама начинается пост, во время которого верующие не едят и не пьют с рассвета до заката солнца. Особенно ценен последний день поста, Арафа — считается, что он искупает грехи прошлого и будущего года. Для Адели не менее важен и пост духовный, который она вместе с мужем соблюдает в эти дни.
«Мы молимся и просим прощения у Аллаха, стараемся больше времени проводить с мыслями о вере, отказываемся от мирских удовольствий, эгоизма и прочих не слишком хороших, но случающихся в повседневной жизни вещей. Все эти дни наши мысли полностью посвящены Всевышнему», — делится собеседница «РГ».
В первый праздничный день глава семьи одевается в лучшие одежды и едет в мечеть на намаз, а затем — за барашком, которого приносят в жертву в специально отведенном месте. Его мясо едят сами, раздают близким, а также нуждающимся, больным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям.
«Мясо делится на три части. Из одной мы готовим праздничные блюда на мангале, вторую раздаем родственникам и соседям, а третью — жертвуем на благотворительность. Это, так сказать, классическая схема, рекомендованная в Исламе», — отмечает Адель.
Она рассказывает, что мясо достается и русским соседям, которые хоть и являются православными христианами, с большим уважением относятся к мусульманскому празднику, радуясь и поздравляя своих друзей, которые исповедуют Ислам.
«У нас долгое время в соседнем доме жила матушка Анаида Борисовна. Мы ее всегда угощали мясом на Курбан-байрам, а она нас — куличами и яйцами на Пасху. Это было очень трогательно и приятно. Верующие люди всегда найдут общий язык, независимо от конфессии. Ну, а на Дону люди разных религий испокон веков живут дружно, поддерживают друг друга, оказывают вот такие простые и добрые знаки внимания», — рассказывает ростовчанка.
У Адель трое детей, младший сын родился всего два месяца назад. Вот такой получился подарок на праздник.
«Я помню воспоминания из своего детства. Взрослые выходили на улицу, улыбались, поздравляли друг друга, звали в гости, угощали. Я тогда еще ничего не понимала, но вот это чувство радости, чего-то большого и светлого, наполняло меня, делало счастливой. Наверное, это мой любимый праздник. Очень хочется, чтобы и для моих детей он стал таковым. Они активно помогают старшим готовить, участвуют в семейном праздничном намазе», — говорит Адель.
Никогда не забывают в Курбан-байрам и о старшем поколении. Обязанность каждого мусульманина — чтить и уважать своих родителей.
«К сожалению, мои родители, как и родители мужа, живут далеко от нас, видеться часто не получается. Но сейчас есть средства связи и службы доставки, так что мы обязательно созваниваемся и делаем подарки нашим родителям, чтобы они получили частичку нашей любви в этот праздник», — отмечает Адель Мусина.