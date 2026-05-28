Нижегородские школьники освоили свою первую профессию

Торжественное вручение свидетельств состоялось в Мининском университете.

Источник: Нижегородская правда

Около 100 нижегородских школьников получили первые рабочие профессии. Торжественное вручение свидетельств состоялось в Мининском университете.

Обучение велось по пяти востребованным направлениям: «Ассистент экскурсовода (гида)», «Оператор станков с программным управлением», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Лаборант химического анализа» и «Чертежник-конструктор». Занятия проходили на базе Мининского университета, Чкаловского техникума информатики и информационных технологий, а также в музеях и на предприятиях региона.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз реализует курсы «Моя первая профессия» по специальностям, соответствующим специфике местных предприятий и актуальным потребностям регионального рынка труда. По его словам, школьники не только проходят профессиональные пробы и могут понять, подходит ли им выбранное направление, но и получают основу для дальнейшего трудоустройства или продолжения обучения.

Партнерами проекта стали Мемориальный музей им. В. П. Чкалова, центр туризма «Русские крылья», предприятие «ФОРЭНЕРГО» и индустриальный партнер — «Группа ГАЗ».

Проректор по дополнительному образованию и социальному партнерству Светлана Соткина добавила, что за последние два года первую профессию получили более 300 школьников. Она подчеркнула, что ребята осваивали не только теорию, но и проходили практику на реальных рабочих местах.

В ближайшее время планируется расширить перечень программ до 15 направлений, чтобы еще больше подростков смогли сделать осознанный выбор будущей карьеры.

