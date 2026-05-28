Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась новых штрафов для волгоградцев

С инициативой об изменениях в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности вышел прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

Депутаты Волгоградской облдумы приняли изменения в региональное законодательство, предусматривающие новые штрафы. Наказывать будут за нарушение правил размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С инициативой об изменениях в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности вышел прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Руководителя надзорного ведомства возмутило, что арендованные электросамокаты нередко остаются на тротуарах, газонах и остановках общественного транспорта.

Облпрокурор выступил в защиту пешеходов, в том числе маломобильных. И предложил ввести штрафы для компаний проката: для должностных лиц — 10−20 тысяч рублей, для юрлиц — 80−100 тысяч. Такое наказание будет назначено за размещение СИМ в неустановленных местах и за нарушение требований к оборудованию парковочных мест для электросамокатов.

Ранее адвокат Наталья Попова предупредила: приглашение в органы «просто поговорить» — самое опасное.