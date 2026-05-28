Мэр проверил, как продвигается благоустройство объектов к 400-летию Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Верещагин совершил рабочий выезд в Свердловский район. Глава города проверил объекты благоустройства, ремонта и подготовки к 400-летию города, а также исполнение решений, принятых после встреч с жителями.
Одной из точек стал сквер «Сказочный», который обновляют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство пространства проголосовали около 20 тыс. красноярцев. После ремонта в сквере появятся современные площадки для детей, новое озеленение и обновленное оформление.
На улице Кольцевой по просьбе жителей обустраивают площадку для сбора ТКО с отсеком для крупногабаритных отходов. Кроме того, территорию приведут в порядок: здесь уберут 23 незаконных гаража и сделают проезд.
Также на нечетной стороне проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» к юбилею благоустраивают дублер — 1,5 км от цирка до Предмостной. Модернизируют тротуар, сам проезд, освещение, провода прячут под землю. В целях безопасности у дома № 195 планируют сделать пешеходный переход и восстановить лестницы.
По федеральной программе идет капремонт детского сада № 60. Сейчас выполнено около 40% работ. Завершить их планируют до конца года. Глава города поручил организовать постоянный контроль заказчика на объекте.
Кроме того, у себя в телеграм-канале мэр Красноярска сообщил, что в середине июня оценит реализацию принятых решений по развитию микрорайона «Тихие Зори».
