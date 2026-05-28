В Красноярске из-за угрозы провалов частично закроют сквер «Зеленый берег»

В микрорайоне Зеленая Роща частично ограничат доступ к популярному общественному пространству. Такое решение приняли в департаменте ЖКХ и благоустройства городской администрации после детального обследования территории.
Уже на этой неделе в сквере начнут устанавливать ограждения. Для безопасности горожан будут полностью закрыты детская и спортивная зоны, площадка с качелями, а также локация для выгула собак. При этом пешеходные и велосипедные дорожки вдоль Ульяновского проспекта и инфраструктура со стороны жилых домов останутся доступными для прогулок.
Первые проблемы на «Зеленом береге» зафиксировали еще весной прошлого года, когда на склоне образовалось несколько провалов грунта. Мониторинг почвы в разные сезоны показал, что в земле идут естественные природные процессы. Новые обрушения могут произойти в любой момент, поэтому находиться на площадках небезопасно.
Для решения проблемы специалисты приступают к разработке проектно-сметной документации по укреплению склона. В департаменте ЖКХ предупреждают, что процесс этот небыстрый: определить финансирование и приступить к строительным работам удастся в лучшем случае летом следующего года. До этого времени опасные участки сквера будут огорожены.
