Никитин: особое внимание в Нижегородской области уделяется доступности спорта для всех категорий граждан

По словам главы региона, особое внимание в Нижегородской области уделяется доступности спорта для всех категорий граждан. Около 20 категорий нижегородцев имеют возможность бесплатно посещать государственные и муниципальные учреждения спорта. Среди них — многодетные семьи, пенсионеры, ветераны СВО и члены их семей. Более двух тысяч ветеранов боевых действий и участников СВО уже вовлечены в спорт, безвозмездный доступ для них организован на 119 спортобъектах региона. Более 80% спортивных объектов полностью или частично приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.