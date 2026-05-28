Никитин: особое внимание в Нижегородской области уделяется доступности спорта для всех категорий граждан

Результаты развития спортивной отрасли в регионе за 2025 год озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в докладе перед депутатами Заксобрания 28 мая.
По словам главы региона, особое внимание в Нижегородской области уделяется доступности спорта для всех категорий граждан. Около 20 категорий нижегородцев имеют возможность бесплатно посещать государственные и муниципальные учреждения спорта. Среди них — многодетные семьи, пенсионеры, ветераны СВО и члены их семей. Более двух тысяч ветеранов боевых действий и участников СВО уже вовлечены в спорт, безвозмездный доступ для них организован на 119 спортобъектах региона. Более 80% спортивных объектов полностью или частично приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Правительство Нижегородской области активно содействует формированию здорового образа жизни среди населения, уделяя особое внимание развитию спорта. В регионе реализуется государственная программа, направленная на создание и модернизацию спортивной инфраструктуры, что позволяет более чем 63% жителей систематически заниматься физкультурой и спортом», — отметил в докладе губернатор.
Так, в 2025 году в Городце введен первый в регионе специализированный Центр бокса, отремонтированы ледовые арены в Заволжье и на Бору, установлены десятки модульных лыжных баз и спортивных площадок.
Нижегородские спортобъекты соответствует современным требованиям и стандартам, что отмечают эксперты и на федеральном уровне. В частности, Ледовая арена на Стрелке признана лучшей среди новых и строящихся ледовых сооружений по итогам XIII ежегодной всероссийской премии «Спортивные сооружения».
Губернатор подчеркнул, что регион набирает известность как «территория для спорта». В 2025 году в Нижегородской области прошло более 1300 официальных спортивных и физкультурных мероприятий, включая международные соревнования и массовые акции, такие как «Кросс нации» (12+), X-WATERS Volga (12+), Фиджитал игры 2025 (12+).
Большая часть массовых спортивных мероприятий имеет социальную составляющую. В качестве примера он привел благотворительный полумарафон «Беги, герой!» (6+), в котором принимают участие около 20 тысяч любителей бега. Традиционно из части собранных регистрационных взносов поддерживаются социальные инициативы. Так, в 2025 году грантовую поддержку полумарафона получил проект, направленный на развитие инклюзивного спорта для незрячих и зрячих спортсменов.
Также в докладе были отмечены достижения профессиональных нижегородских атлетов, завоевавших в 2025 году почти пять тысяч медалей.