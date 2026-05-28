Возбуждено уголовное дело о возможном нарушении жилищных прав в Дзержинске

Следственный отдел Дзержинска возбудил уголовное дело после информации о возможном нарушении жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
В ходе мониторинга средств массовой информации выяснилось, что жители поселка Ильино проживают в доме с поврежденной кровлей, а вода постоянно затапливает квартиры. Люди неоднократно обращались в домоуправляющую компанию о капитальном ремонте дома, но никаких действий не последовало.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ужасным состоянием МКД в Городце.