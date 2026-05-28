Что лучше по утрам — чай, кофе или какао?

Нет единственно правильного утреннего напитка. Правильный выбор подскажет ваш организм и вкусовые привычки. Часто то, что вам нравится, — это как раз то, что готов принять ваш желудок.

Источник: Unsplash

Какой утренний напиток самый полезный? Это зависит от ваших вкусовых предпочтений и состояния желудочно-кишечного тракта.

Кофе

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышает давление, ускоряет пульс. Также кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Для здорового желудка это не проблема, но при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или синдроме раздраженного кишечника кофе может вызвать жжение, боль, тяжесть, изжогу. Пациентам с такими заболеваниями кофе на голодный желудок противопоказан.

Вне обострения кофе допустим — но только с молоком и не натощак.

Чай

Чай тоже стимулирует выработку кислоты, но обычно слабее, чем кофе. В чёрном чае есть дубильные вещества (танины), которые могут «вяжуще» действовать на слизистую. Зелёный чай натощак некоторые люди переносят хуже именно из-за дубильных веществ — может появиться легкая тошнота или дискомфорт.

Чай, особенно крепкий, не подходит людям с чувствительным желудком. При пониженной кислотности чай, наоборот, может быть комфортнее кофе.

Какао

Какао — самый щадящий вариант.

«Оно почти не стимулирует выработку кислоты, поэтому рекомендован людям с повышенной кислотностью, гастритом и даже язвой в стадии ремиссии. Обволакивает слизистую, создает ощущение тепла и сытости. Плюс в какао есть магний, который успокаивает нервную систему — бодрит оно не за счёт агрессивной стимуляции, а за счёт мягкого тонуса», — рассказал aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

Какао не подойдет тем, кто считает калории — в какао на молоке с сахаром калорий больше, чем в чае или чёрном кофе, а также людям с непереносимостью молока. Им рекомендован какао на воде или растительном молоке.