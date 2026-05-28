Воронежская гимнастка Мельникова стала победителем премии Forbes «30 до 30»

Ангелина Мельникова — серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио в командном многоборье. На Олимпиаде в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов. Нейтральный статус госпожа Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026-го спортсменка выступила за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, принеся команде золото. В апреле на Кубке России Ангелина Мельникова завоевала бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.