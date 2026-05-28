Ростовчане наладили производство экологичной мебели из картона

Шесть лет назад мир облетели любопытные кадры: спортсменов — участников Олимпийских игр в Токио поселили в номерах с кроватями из картона. На удивление, хлипкая на первый взгляд конструкция оказалась довольно прочной, а израильским спортсменам удалось сломать такую кровать, лишь взгромоздившись на нее вдевятером. Об этой забавной истории узнали и на одном из ростовских предприятий, работающих с гофрированным картоном.
— Картонные кровати наделали тогда много шума в интернете, и мы взяли эту историю на заметку, потому что всегда работали с картоном. А потом, побывав на нескольких тематических международных выставках, поняли, что мебель из гофрокартона становится все более популярной и модной. Решили сделать несколько экземпляров, получилось вроде бы неплохо, — рассказывает директор предприятия Людмила Горбанева.
Идеи и формы подсмотрели тоже в интернете. Конечно же, их пришлось дорабатывать, учитывая конкретные потребности. Людмила Горбанева описывает этот процесс так. Технолог совместно с дизайнером проектируют форму мебели, учитывая эргономику, удобство использования и производственные ограничения. Разрабатывается 3D-модель для тестирования конструкции, элементы вырезают на плоттере для отработки конструкции. Также технолог рассчитывает прочность, выбирает марку гофрокартона с учетом нагрузки, размеров и других параметров. Дизайнер прорисовывает чертежи в профессиональных программах, просчитывает места для сгибов и других элементов. А итоговую работу — сгиб и крепление элементов — выполняет уже станок.
— Картону можно придать широкий спектр форм — от простых геометрических до сложных органических. Лучше всего получаются плоские и граненые конструкции, изогнутые формы требуют специальных технологий — биговки, проще говоря, нанесения канавки на лист. Таким образом, мы можем делать и простые табуретки, и роскошные кресла, и кровати с изголовьем, — объясняет Людмила Горбанева.
В странах Азии, особенно экономически развитых (в Японии, Южной Корее) — настоящий бум всего, что может носить приставку «эко». Вот и на картонную мебель там бешеный спрос. В России этот тренд пока только зарождается, однако и у нас все больше желающих купить такую продукцию. Как правило, она востребована для организации фестивалей, праздников, конференций, пунктов быстрого питания, а также как временное решение при переезде в другую квартиру или офис. У картонной мебели, хоть выглядит она и не слишком презентабельно, достаточно много преимуществ. В первую очередь дешевизна. Скажем, картонный стол можно приобрести за 700 рублей, кровать — за полторы тысячи. Правда, производители рекомендуют дополнительно «прокачать» свой товар, например, обработать водоотталкивающим покрытием, пропитать огнеупорным составом, а также усилить конструкцию или украсить ее декором. Правда, в этом случае стоимость картонной мебели уже может приближаться к не слишком дорогим традиционным вариантам из дерева и ДСП. Из преимуществ можно отметить легкость и скорость перемещения, с чем справится даже хрупкая девушка. Людмила Горбанева говорит о все той же «экофишке» своих изделий.
— Людям приятно, когда они не только получают какую-то вещь для удовлетворения своих бытовых потребностей, но и помогают природе. Мы для изготовления мебели используем макулатуру, то есть вторичное сырье, и за счет этого один час работы предприятия экономит 70 деревьев!
Сейчас рынок картонной мебели в России только начинает развиваться, и даже на предприятии-производителе подобная продукция не является профильной, признается Людмила Горбанева. Зато и конкуренция не слишком высокая: такие изделия в России выпускает еще лишь одно предприятие в Подмосковье, на маркетплейсах также широко представлена продукция из Китая.
Пока ежемесячно ростовчане изготавливают около 500 единиц, если нет единовременного крупного заказа. Но в целом люди такой мебелью интересуются, как минимум она привлекает внимание, говорит производитель. Не так давно свои смотровые квартиры картонной мебелью обставил крупный застройщик — как раз с целью привлечь внимание.
— Людям интересно, что же это такое, подходят, смотрят, осторожно садятся. Когда убеждаются, что конструкция надежная, уже пользуются без сомнения и страха. В своей нише, где нужен какой-то временный или промежуточный вариант, такая мебель будет востребована все больше. Определенная ниша у этого продукта точно есть, — уверена Людмила Горбанева.,