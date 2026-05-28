Ростовчане наладили производство экологичной мебели из картона

В странах Азии, особенно экономически развитых (в Японии, Южной Корее) — настоящий бум всего, что может носить приставку «эко». Вот и на картонную мебель там бешеный спрос. В России этот тренд пока только зарождается, однако и у нас все больше желающих купить такую продукцию. Как правило, она востребована для организации фестивалей, праздников, конференций, пунктов быстрого питания, а также как временное решение при переезде в другую квартиру или офис. У картонной мебели, хоть выглядит она и не слишком презентабельно, достаточно много преимуществ. В первую очередь дешевизна. Скажем, картонный стол можно приобрести за 700 рублей, кровать — за полторы тысячи. Правда, производители рекомендуют дополнительно «прокачать» свой товар, например, обработать водоотталкивающим покрытием, пропитать огнеупорным составом, а также усилить конструкцию или украсить ее декором. Правда, в этом случае стоимость картонной мебели уже может приближаться к не слишком дорогим традиционным вариантам из дерева и ДСП. Из преимуществ можно отметить легкость и скорость перемещения, с чем справится даже хрупкая девушка. Людмила Горбанева говорит о все той же «экофишке» своих изделий.