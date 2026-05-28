В БСМП Калининграда установили новый ангиограф. Оборудование закупили для будущего сосудистого центра. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«В БСМП установили новый ангиограф. На сегодня — самый современный в нашем регионе. Он станет частью сосудистого центра, который скоро откроем», — рассказал Беспрозванных.
По словам главы региона, для открытия сосудистого центра в медучреждении всё готово: закупили оборудование, перестроили кабинеты и подготовили койки. «БСМП по праву может стать центром сосудистой помощи. Наши врачи смогут спасать ещё больше жизней. Новый ангиограф серьёзно сокращает время на вмешательство, например, при инсультах, а значит — помощь будет быстрее и эффективнее», — отметил Беспрозванных.
Ранее в БСМП Калининграда закупили нейроэндоскопический комплекс и нейронавигационную систему за 15 миллионов рублей. Новое оборудование произвели в России. Система обеспечивает навигацию с точностью до миллиметра, позволяет врачам достигать очага поражения в глубине мозга при инсульте. Это способствует проведению безопасных хирургических вмешательств.