В Калининграде взялись за любителей рвать сирень на букеты

Как сообщает пресс-служба министерства, задача — актуализировать систему штрафов за повреждение и незаконную вырубку деревьев. В частности, подняли «острый вопрос повреждения зеленых насаждений в центре города». Речь идет о таких растениях как магнолия, катальпа и сирень. В минприроды говорят, что некоторые обрывают ветви деревьев для букетов, что по мнению специалистов, вредит растениям.