Янтарный спорт и большая дружба: как Россия и Китай зажгли юбилейные игры в Калининграде

Энергия, драйв и настоящее спортивное братство — именно так выглядят юбилейные X Российско Китайские молодёжные летние игры, главной площадкой для которых стал дворец спорта «Автотор-Арена» в Калининграде.
Старт дан в Калининградской области, которая в этом году отмечает своё 80-летие. 25 мая в светлогорском «Янтарь холле» прогремела церемония открытия. На сцену вышли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, руководитель Главного госуправления по физкультуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн и губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Президент России Владимир Путин направил участникам тёплое приветствие, назвав игры не просто соревнованиями, а настоящим праздником созидания, молодости и взаимопонимания. «Ваши встречи послужат укреплению доверия между молодым поколением двух стран», — подчеркнул глава государства. Он напомнил, что проект стартовал ещё в 2006 году в Тяньцзине и с тех пор стал символом российско китайской гуманитарной дружбы.
Соревнования уже кипят на «Автотор-Арене» — ультрасовременном дворце спорта площадью более 42 тыс. кв. м, построенном и оснащённом при поддержке компании «Автотор». Автомобилестроительное предприятие выступило партнёром Игр, обеспечив безупречную логистику и размещение спортсменов.
Здесь, на арене, развернулась борьба в семи видах спорта: художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, борьба, бокс, самбо и зрелищное ушу. Серебряный призёр первенства России Елизавета Гречишникова призналась: «Для меня это маленькая Олимпиада». Её коллеги из Китая вторили: уровень приёма и организация — на уровне мировых. Тренер Йи Луо отметила, что команду встретили как родную, а сама арена произвела настоящий фурор.
Отдельный восторг — у скалолазов. Трасса высотой 16,5 метра и боулдеринг без страховки уже стали испытанием для многих, но калининградская спортсменка Александра Нетепенко показала класс. Скалодром на «АВТОТОР АРЕНЕ» — один из лучших в стране, и это признают даже бывалые профи.
До 30 мая здесь будут кипеть страсти, а болельщики смогут вживую увидеть лучших молодых атлетов России и Китая. Как сказал глава китайской делегации Чжан Цзяшэн: «Молодёжь — это будущее страны и продолжатель традиционной дружбы между Китаем и Россией».