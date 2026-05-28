Янтарный спорт и большая дружба: как Россия и Китай зажгли юбилейные игры в Калининграде

Президент России Владимир Путин направил участникам тёплое приветствие, назвав игры не просто соревнованиями, а настоящим праздником созидания, молодости и взаимопонимания. «Ваши встречи послужат укреплению доверия между молодым поколением двух стран», — подчеркнул глава государства. Он напомнил, что проект стартовал ещё в 2006 году в Тяньцзине и с тех пор стал символом российско китайской гуманитарной дружбы.