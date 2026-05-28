В свердловском вузе сменился ректор

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) возглавил Олег Балагин. Информация появилась на сайте свердловского вуза.

Источник: ЕАН

Пока что новый глава университета работает в статусе исполняющего обязанности. В пресс-службе УрГПУС корреспонденту ЕАН пояснили, что Олег Балагин был назначен еще 8 мая 2026 года. До этого он занимал должность первого проректора.

«Экс-ректор Александр Галкин остался работать в университете. Он занимается научно-педагогической деятельностью», — рассказали в образовательном учреждении.

ЕАН писал, что в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) сменилось руководство. Врио ректора назначен Михаил Флягин.