Платоновфест-2026: Шесть событий, связанных с Андреем Платоновым

В Воронеже 30 мая стартует XV международный Платоновский фестиваль искусств. Названный в честь Андрея Платонова, он, естественно, так или иначе касается его творчества. Сердцем фестиваля является платоновская программа: традиционно приедут театры с постановками по текстам писателя, а исследователи его творчества снова соберутся за обсуждением актуальных планов. Однако этим программа не исчерпывается: известный воронежский фотограф Никита Пауков подготовил спецпроект об Андрее Платонове.
Платоновская съемка.
Фотографический перформанс «Имя этой силы — свет» был подготовлен специально к юбилейному Платоновскому фестивалю. Идея проекта пришла к Никите Паукову спонтанно.
— Я очень люблю Платонова, как-то перечитывал одно из его произведений, и что-то меня зацепило, захотелось сделать какую-то фотографическую серию, связанную с Платоновым. Так вместе с фестивалем оформилась идея восьми снимков.
Фотографии сопровождаются цитатами из произведений, дневников и писем писателя, но не основаны на этих текстах. Главной задачей Никита Пауков поставил представить Андрея Платонова во всех его профессиональных и творческих ипостасях — ведь он занимался не только писательством и журналистикой, был железнодорожником, оставил значимый след в электрификации и мелиорации Черноземья, а об этом даже в Воронеже на родине Платонова знают далеко не все.
Все фотографии сняты на цифровую камеру, но без такой привычной сегодня обработки в фоторедакторах и нейросетях. Для каждой съемки Пауков продумывал героев, место, ракурсы. Особое внимание — освещению.
— Для многих Платонов тяжел и мрачен. Но для меня его произведения всегда были светлыми. И свет при съемках был просто необходим, — рассказал Никита Пауков.
При съемках фотографу в том числе помогали волонтеры фестиваля и работники дирекции: для воплощения некоторых сюжетов без дополнительных рук было не обойтись.
Увидеть все фотографии проекта можно на сайте Платоновского фестиваля, а также в специальном буклете. Будет ли в дальнейшем выставка или какой-то показ — пока вопрос нерешенный.
Но точно известно, что проект будет продолжен.
— Работать было интересно и временами тяжело. Но как только я завершил последнюю съемку, понял, что хочется продолжать. Теперь думаю над 12 снимками уже как раз по произведениям Платонова.
Исследования театра и литературы.
Платоновская программа фестиваля в этом году традиционно захватывает несколько видов искусств.
В ее рамках покажут два спектакля по произведениям Андрея Платонова — билеты еще можно успеть купить.
Site-specific «Цветок на земле» «Общества любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада четыре раза покажут 15 и 16 июня в просторном лофте на площадке бывшего винзавода. Московские, питерские и ивановские кукольники пытаются передать зрителям философию писателя, взяв за основу рассказ о мальчике Афоне, который пытается «узнать все» у своего деда.
Показы спектакля «Фро» по знаменитому рассказу писателя состоятся 17 и 18 июня четыре раза в драмтеатре имени Кольцова. Это постановка Филиппа Гуревича для Краснодарского драмтеатра имени Горького. Режиссер дополнительно обозначил жанр как «песнь о расставании».
Еще три мероприятия пройдут в рамках литературной программы фестиваля. Все они бесплатны.
В Воронежском концертном зале традиционно пройдет эстафета-чтение произведений писателя. В этот раз гости фестиваля, известные воронежцы и простые горожане соберутся 13 июня. Можно будет даже прочитать отрывок, зарегистрироваться на чтение можно до 28 мая включительно.
Фотопроект «Имя этой силы — свет» для Платоновского фестиваля.
В конференц-зале Воронежского госуниверситета 17 июня пройдет традиционная встреча московских и воронежских исследователей творчества Андрея Платонова, посвященная изучению архива писателя и планами на их издание. Для прохода нужна предварительная регистрация.
В библиотеке имени Платонова 19 июня литературоведы расскажут о драматургических произведениях и киносценариях писателя. Вход также по регистрации.
Кстати.
Кроме того, можно 13 июня в рамках книжной ярмарки пройдет встреча с лауреатом Платоновской премии этого года писателем Евгением Водолазкиным. Он представит свою новую книгу «Последнее дело майора Чистова», а также ответит на вопросы читателей.
Евгений Водолозакин после новости о вручении ему премии отмечал, что и на него повлияло творчество Андрея Платонова:
— Платонов совершенно особый человек в нашей литературе. Может быть, никто так мощно и виртуозно не пользовался русским словом. Платонов учит нас работать со словом так, чтобы оно являло совершенно не свойственные ему смыслы. Потому что, собственно говоря, работа писателя — это умение называть новые явления или давно известные, но еще не названные. Платонов берет слово не в его центральном значении, а в периферийном. Это удивительное свойство автора, которое передалось многим писателям. После Платонова невозможно было не испытывать его влияние. Я думаю, это касается всей современной русской литературы.