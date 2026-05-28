Камиль Ларин и Валерий Карпин пригласили на большой футбол в Волгограде: видео

Известный волгоградский актер Камиль Ларин снялся в проморолике перед товарищескими матчами сборной России.

Известный волгоградский актер Камиль Ларин снялся в проморолике перед товарищескими матчами сборной России по футболу совместно с тренером Валерием Карпиным. Видеоролик появился на сайте РФС 28 мая.

Как ранее сообщалось информагентством, 5 июня на «Волгоград Арене» состоится встреча сборных России и Буркина-Фасо. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Билеты на матч в Волгограде уже активно распродаются на сайте официального партнера РФС.

В юмористическом видео Камиль Ларин предстал в роли таксиста. Тренер сборной России Валерий Карпин сыграл самого себя.

Напомним, перед матчем разогреет болельщиков российская поп-группа «Корни».

Видео: РФС.